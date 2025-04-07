Spectacle Le Casse de l’Année Le Capitole en Champagne Saint-Memmie
Spectacle Le Casse de l’Année
Le Capitole en Champagne Avenue du Président Roosevelt Saint-Memmie Marne
Tarif : 39.5 – 39.5 – 39.5 EUR
Début : 2026-06-26 20:00:00
fin : 2026-06-26 22:00:00
2026-06-26
Tout public
Caterina Khéroul est une cambrioleuse de renom, assidument recherchée par les polices du monde entier. Son nouveau gros coup a, comme à son habitude, été minutieusement préparé, réglé dans les moindres détails…
Cette fois elle vient récupérer un bijou historique et inestimable dans la maison d’un joueur star du PSG, pendant qu’il est en plein match. Seul imprévu et de taille le même soir et au même moment, Sam, un cambrioleur débutant de petite envergure, vraiment pas doué, a également décidé́ de s’attaquer à la maison !
Il y a donc une voleuse ou un voleur de trop dans la villa de Marne-la-Coquette, sans compter les nouveaux arrivants !
À moins, que par la force des choses, et pour notre plus grand plaisir, ils ne soient tous obligés de s’associer… .
Le Capitole en Champagne Avenue du Président Roosevelt Saint-Memmie 51470 Marne Grand Est spectateurs@lecapitole-en-champagne.fr
