Spectacle Le Casse de l’Année Le Capitole en Champagne Saint-Memmie

Spectacle Le Casse de l’Année

Le Capitole en Champagne Avenue du Président Roosevelt Saint-Memmie Marne

Début : 2026-06-26 20:00:00

fin : 2026-06-26 22:00:00

2026-06-26

Tout public

Caterina Khéroul est une cambrioleuse de renom, assidument recherchée par les polices du monde entier. Son nouveau gros coup a, comme à son habitude, été minutieusement préparé, réglé dans les moindres détails…

Cette fois elle vient récupérer un bijou historique et inestimable dans la maison d’un joueur star du PSG, pendant qu’il est en plein match. Seul imprévu et de taille le même soir et au même moment, Sam, un cambrioleur débutant de petite envergure, vraiment pas doué, a également décidé́ de s’attaquer à la maison !

Il y a donc une voleuse ou un voleur de trop dans la villa de Marne-la-Coquette, sans compter les nouveaux arrivants !

À moins, que par la force des choses, et pour notre plus grand plaisir, ils ne soient tous obligés de s’associer… .

Le Capitole en Champagne Avenue du Président Roosevelt Saint-Memmie 51470 Marne Grand Est spectateurs@lecapitole-en-champagne.fr

