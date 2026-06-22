Concert The World of Gypsies Vailhauquès
Concert The World of Gypsies Vailhauquès samedi 18 juillet 2026.
Vailhauquès
Concert The World of Gypsies
Place le Salet Vailhauquès Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 21:00:00
fin : 2026-07-18 23:00:00
Date(s) :
2026-07-18
Dans le cadre de Place à l’été , la municipalité vous propose un concert de THE WORLD OF GYPSIES !
Dans le cadre de la programmation Place à l’été , la municipalité vous propose un concert de THE WORLD OF GYPSIES.
Style flamenco et de rythmes latins
Restauration sur place possible, réservation auprès des commerçants. Tables à disposition. .
Place le Salet Vailhauquès 34570 Hérault Occitanie +33 4 67 84 40 70 mairie@ville-vailhauques.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A festive and friendly summer evening at the rhythm of live music
L’événement Concert The World of Gypsies Vailhauquès a été mis à jour le 2026-06-22 par Office de Tourisme du Grand Pic Saint Loup
À voir aussi à Vailhauquès (Hérault)
- Concert Mister Ralf Blues Band Vailhauquès 24 juillet 2026
- Concert Bohemian Dandy Vailhauquès 1 août 2026
- Concert Wild Bananas Vailhauquès 15 août 2026