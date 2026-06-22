Vailhauquès

Concert The World of Gypsies

Place le Salet Vailhauquès Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 21:00:00

fin : 2026-07-18 23:00:00

Date(s) :

2026-07-18

Dans le cadre de Place à l’été , la municipalité vous propose un concert de THE WORLD OF GYPSIES !

Dans le cadre de la programmation Place à l’été , la municipalité vous propose un concert de THE WORLD OF GYPSIES.

Style flamenco et de rythmes latins

Restauration sur place possible, réservation auprès des commerçants. Tables à disposition. .

Place le Salet Vailhauquès 34570 Hérault Occitanie +33 4 67 84 40 70 mairie@ville-vailhauques.fr

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English :

A festive and friendly summer evening at the rhythm of live music

L’événement Concert The World of Gypsies Vailhauquès a été mis à jour le 2026-06-22 par Office de Tourisme du Grand Pic Saint Loup