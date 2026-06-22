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Concert The World of Gypsies Vailhauquès

Concert The World of Gypsies Vailhauquès

Concert The World of Gypsies Vailhauquès samedi 18 juillet 2026.

Adresse
Place le Salet
Ville
34570 Vailhauquès
Département
Hérault
Début
samedi 18 juillet 2026
Fin
dimanche 19 juillet 2026
Heure de début
21:00:00
Tarif

Vailhauquès

Concert The World of Gypsies

Place le Salet Vailhauquès Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 21:00:00
fin : 2026-07-18 23:00:00

Date(s) :
2026-07-18

Dans le cadre de Place à l’été , la municipalité vous propose un concert de THE WORLD OF GYPSIES !
Dans le cadre de la programmation Place à l’été , la municipalité vous propose un concert de THE WORLD OF GYPSIES.
Style flamenco et de rythmes latins

Restauration sur place possible, réservation auprès des commerçants. Tables à disposition.   .

Place le Salet Vailhauquès 34570 Hérault Occitanie +33 4 67 84 40 70  mairie@ville-vailhauques.fr

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English :

A festive and friendly summer evening at the rhythm of live music

L’événement Concert The World of Gypsies Vailhauquès a été mis à jour le 2026-06-22 par Office de Tourisme du Grand Pic Saint Loup

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