Concert The World of Queen L’hommage à la légende Quai de la Réunion Le Havre

Concert The World of Queen L’hommage à la légende

Quai de la Réunion Carré des Docks Le Havre Seine-Maritime

Début : 2026-12-10 20:30:00

fin : 2026-12-10

Date(s) :

2026-12-10

Le spectacle hommage à Freddie Mercury

L’hommage N°1 choisi par les fans en tournée dans toute la France et au Dôme de Paris le 3 avril 2025 !

Une voix brillantissime, des musiciens de talent, une nouvelle mise en scène impressionnante faite d’effets spéciaux et de pyrotechnie, un spectacle grandiose qui fera de ce concert un moment inoubliable où le temps s’arrête pour retrouver pendant 2 heures l’atmosphère des plus grands shows de Queen !

Plongez dans le vaste répertoire de Queen, une fusion unique de rock, de pop et d’opéra qui a captivé des millions de fans à travers le monde. Les tubes intemporels tels que Bohemian Rhapsody , We Will Rock You”, “We are he Champions” ou encore “Somebody to Love” rythment le spectacle. Starring Fred Caramia, avec la participation exceptionnelle de la soprano Claire Lary ou de Fanny Crouet.

Réservation obligatoire .

Quai de la Réunion Carré des Docks Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 92 52 52

