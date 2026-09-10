Concert Tigran Hamasyan, Manifeste L’Arsenal Jean-Marie Rausch Metz

Informations pratiques

Metz

Concert Tigran Hamasyan, Manifeste

L’Arsenal Jean-Marie Rausch 3 Avenue Ney Metz Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-11-18 20:00:00

fin : 2026-11-18 21:20:00

Date(s) :

2026-11-18

Étourdissant c’est le terme qui vient immédiatement à l’esprit quand on se laisse traverser par la musique de Tigran Hamasyan.

Depuis plus de dix ans, le pianiste multiplie les combinaisons exploratoires de cultures et d’esthétiques Manifeste, son dernier album, clame fièrement ce goût sans limites pour la fusion.

Entre rêverie et fureur, élans percussifs et cascades de notes électroniques, Tigran Hamasyan y mêle le bouillonnement du rock progressif à l’énergie indomptable du jazz, avec comme point de départ la musique folklorique de son Arménie natale. On ressort de son écoute littéralement possédé.Tout public

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L’Arsenal Jean-Marie Rausch 3 Avenue Ney Metz 57000 Moselle Grand Est +33 3 87 74 16 16

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English :

Stunning : that’s the word that immediately comes to mind when you let yourself be swept away by Tigran Hamasyan’s music.

For over a decade, the pianist has been exploring ever-new combinations of cultures and aesthetics: *Manifeste*, his latest album, proudly proclaims this boundless taste for fusion.

Between reverie and fury, percussive bursts and cascades of electronic notes, Tigran Hamasyan blends the effervescence of progressive rock with the indomitable energy of jazz, using the folk music of his native Armenia as a starting point. You literally come away from listening to it feeling possessed.

L’événement Concert Tigran Hamasyan, Manifeste Metz a été mis à jour le 2026-06-30 par AGENCE INSPIRE METZ