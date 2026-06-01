Concert TILLAC Tillac

Tillac

Concert

TILLAC Eglise Tillac Gers

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 17:00:00

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

Plongez au cœur des traditions musicales des Pyrénées avec un concert chaleureux et authentique proposé par le groupe A Plaser. À travers un répertoire de chants pyrénéens, les artistes invitent le public à un véritable voyage culturel et vocal.

Ce moment musical met à l’honneur les harmonies traditionnelles et l’esprit festif du Sud-Ouest. Un rendez-vous idéal pour les amateurs de musique traditionnelle, de culture occitane et de découvertes artistiques authentiques.

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TILLAC Eglise Tillac 32170 Gers Occitanie +33 5 62 70 00 00 mairie.tillac@wanadoo.fr

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English :

Immerse yourself in the musical traditions of the Pyrenees with a warm and authentic concert by the group A Plaser. Through a repertoire of Pyrenean songs, the artists invite the audience on a veritable cultural and vocal voyage.

This musical moment celebrates the traditional harmonies and festive spirit of the South-West. An ideal rendez-vous for lovers of traditional music, Occitan culture and authentic artistic discoveries.

L’événement Concert Tillac a été mis à jour le 2026-05-29 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65