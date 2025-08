Concert Totomobile en fête Rémi Guichard Théâtre de l’Hôtel de Ville Le Havre

Concert Totomobile en fête Rémi Guichard Théâtre de l’Hôtel de Ville Le Havre samedi 20 mars 2027.

Théâtre de l’Hôtel de Ville Esplanade Jacques Tournant Le Havre Seine-Maritime

Début : 2027-03-20 18:00:00

fin : 2027-03-20

2027-03-20

Un voyage musical plein de comptines et de fantaisie pour les tout-petits, avec Rémi et sa Totomobile magique.

Les lumières s’allument, et le voyage commence… Notre route passera par la maison toute ronde, où nous rendrons visite à la sorcière Grabouilla ; les petits pouces dansent et les mains virevoltent pour accompagner petits poissons et le grand cerf jusqu’à l’école des comptines, une école où adultes et enfants chantent et participent ensemble !

Avec les crocodiles et tous leurs amis, rejoignez Rémi et la Totomobile, qui parle, chante, s’illumine… pour la plus grande fête des comptines.

Durée 1h

De 1 à 7 ans

Réservation obligatoire .

Théâtre de l’Hôtel de Ville Esplanade Jacques Tournant Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 19 45 74

