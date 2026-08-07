Informations pratiques

Saint-Satur

Concert trad à danser

Chemin des Godibolles Saint-Satur Cher

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 19:00:00

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-07

Venez fêter les 60 ans du restaurant Le Ligérien, situé en bord de Loire.

Concert tard’ à danser et piste de danse !

Restauration (sur résa), boissons, ambiance et vue sur Loire !

Venez fêter les 60 ans du restaurant Le Ligérien, situé en bord de Loire.

Une institution !

Le Ligérien vous attend nombreux pour festoyer !

Concert traditionnel et piste de danse !

Restauration (sur résa), boissons, ambiance et vue sur Loire ! .

Chemin des Godibolles Saint-Satur 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 6 07 68 30 76

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come celebrate the 60th anniversary of Le Ligérien restaurant, located on the banks of the Loire River.

Late-night concert with dancing and a dance floor!

Dinner (by reservation), drinks, a great atmosphere, and a view of the Loire!

L’événement Concert trad à danser Saint-Satur a été mis à jour le 2026-08-03 par Office de tourisme du Grand Sancerrois