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AGENDA · Saint-Satur

Concert trad à danser Saint-Satur

vendredi 7 août 2026 · Saint-Satur

Concert trad à danser Saint-Satur

Informations pratiques

Début
vendredi 7 août 2026
Fin
vendredi 7 août 2026
Heure de début
19:00:00
Adresse
Chemin des Godibolles
Ville
18300 Saint-Satur
Département
Cher
Tarif
Tarif de base plein tarif

Saint-Satur

Concert trad à danser

Chemin des Godibolles Saint-Satur Cher

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 19:00:00
fin : 2026-08-07

Date(s) :
2026-08-07

Venez fêter les 60 ans du restaurant Le Ligérien, situé en bord de Loire.
Concert tard’ à danser et piste de danse !
Restauration (sur résa), boissons, ambiance et vue sur Loire !
Venez fêter les 60 ans du restaurant Le Ligérien, situé en bord de Loire.
Une institution !
Le Ligérien vous attend nombreux pour festoyer !
Concert traditionnel et piste de danse !
Restauration (sur résa), boissons, ambiance et vue sur Loire !   .

Chemin des Godibolles Saint-Satur 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 6 07 68 30 76 

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English :

Come celebrate the 60th anniversary of Le Ligérien restaurant, located on the banks of the Loire River.
Late-night concert with dancing and a dance floor!
Dinner (by reservation), drinks, a great atmosphere, and a view of the Loire!

L’événement Concert trad à danser Saint-Satur a été mis à jour le 2026-08-03 par Office de tourisme du Grand Sancerrois

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