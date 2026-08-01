Informations pratiques

Locmaria-Plouzané

Concert Transmissions

Eglise Locmaria-Plouzané Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-11 20:30:00

fin : 2026-08-11 22:00:00

Date(s) :

2026-08-11

Duo de piano chant, concert d’exception avec Guilaine Boulaire, pianiste et Quentin Laurensan, contre-ténor.

Guilaine Boulaire, originaire du Finistère, est une pianiste très connue dans la région pour son tallent.

Enseignante dans les écoles de musique de la région, elle accompagne des groupes musicaux tels que la chorales Iroise, Kanerien Lanveneg, la musique des équipage de la flotte et des ensembles vocaux comme la Licorne.

Quentin Laurensan, originaire du Lot et Garonne a démarré un parcours musical dès l’âge de 7ans au conservatoire d’Agen. Actuellement enseignant dans le département, il a choisi de cultiver sa passion pour le chant et a continué son chemin artistique en explorant un répertoire de soliste, sa voix de contre ténor s’associe à des pièces baroques , des extraits d’opéra . .

Eglise Locmaria-Plouzané 29280 Finistère Bretagne +33 6 64 28 70 02

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English :

L’événement Concert Transmissions Locmaria-Plouzané a été mis à jour le 2026-07-28 par OT IROISE BRETAGNE