Concert Trenet en passant Théâtre La Dolce Vita Andernos-les-Bains

Andernos-les-Bains

Concert Trenet en passant

Théâtre La Dolce Vita 32 Avenue de Bordeaux Andernos-les-Bains Gironde

Tarif : 26 – 26 – 26 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-26 20:30:00

fin : 2026-11-26

Date(s) :

2026-11-26

Guillaume de Chassy, pianiste et compositeur de jazz, passionné de chansons, invite André Minvielle, vocalchimiste généreux et Géraldine Laurent, saxophoniste solaire, à rendre un superbe hommage à l’univers musical de Charles Trenet.

Entre tendresse, virtuosité et rythmes enchanteurs, ils font vibrer les mots et les mélodies du Fou chantant .

Plus qu’une réussite, un enchantement L’Humanité

Durée 1h20 Tout public dès 12 ans. .

Théâtre La Dolce Vita 32 Avenue de Bordeaux Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 82 02 95

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English : Concert Trenet en passant

L’événement Concert Trenet en passant Andernos-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-22 par OT Andernos-les-Bains