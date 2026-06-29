Concert Trenet en passant Théâtre La Dolce Vita Andernos-les-Bains
Concert Trenet en passant Théâtre La Dolce Vita Andernos-les-Bains jeudi 26 novembre 2026.
Andernos-les-Bains
Concert Trenet en passant
Théâtre La Dolce Vita 32 Avenue de Bordeaux Andernos-les-Bains Gironde
Tarif : 26 – 26 – 26 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-26 20:30:00
fin : 2026-11-26
Date(s) :
2026-11-26
Guillaume de Chassy, pianiste et compositeur de jazz, passionné de chansons, invite André Minvielle, vocalchimiste généreux et Géraldine Laurent, saxophoniste solaire, à rendre un superbe hommage à l’univers musical de Charles Trenet.
Entre tendresse, virtuosité et rythmes enchanteurs, ils font vibrer les mots et les mélodies du Fou chantant .
Plus qu’une réussite, un enchantement L’Humanité
Durée 1h20 Tout public dès 12 ans. .
Théâtre La Dolce Vita 32 Avenue de Bordeaux Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 82 02 95
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English : Concert Trenet en passant
L’événement Concert Trenet en passant Andernos-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-22 par OT Andernos-les-Bains
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