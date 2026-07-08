CONCERT TRIBUTE TO GOLDMAN SALLE HENRI PAC Bagnères-de-Luchon
vendredi 7 août 2026 · SALLE HENRI PAC · Bagnères-de-Luchon
Informations pratiques
Bagnères-de-Luchon
CONCERT TRIBUTE TO GOLDMAN
SALLE HENRI PAC Place Richelieu Bagnères-de-Luchon Haute-Garonne
Tarif : 15.5 – 15.5 – EUR
15.5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 21:00:00
fin : 2026-08-07 23:00:00
Date(s) :
2026-08-07
Le groupe Il Suffira d’un signe vous fera danser et chanter sur les plus gros tubes de Jean-Jacques GOLDMAN. Deux heures au rythme de ses plus belles chansons.
Des standards intergénérationnels. 15.5 .
SALLE HENRI PAC Place Richelieu Bagnères-de-Luchon 31110 Haute-Garonne Occitanie
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English :
The band Il Suffira d’un signe will have you dancing and singing along to Jean-Jacques GOLDMAN’s biggest hits. Two hours of his greatest songs.
L’événement CONCERT TRIBUTE TO GOLDMAN Bagnères-de-Luchon a été mis à jour le 2026-07-04 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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