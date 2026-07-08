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AGENDA · Bagnères-de-Luchon

CONCERT TRIBUTE TO GOLDMAN SALLE HENRI PAC Bagnères-de-Luchon

vendredi 7 août 2026 · SALLE HENRI PAC · Bagnères-de-Luchon

Informations pratiques

Début
vendredi 7 août 2026
Fin
samedi 8 août 2026
Heure de début
21:00:00
Lieu
SALLE HENRI PAC
Adresse
Place Richelieu
Ville
31110 Bagnères-de-Luchon
Département
Haute-Garonne
Tarif
15.5 15.5 15.5 Tarif de base plein tarif

Bagnères-de-Luchon

CONCERT TRIBUTE TO GOLDMAN

SALLE HENRI PAC Place Richelieu Bagnères-de-Luchon Haute-Garonne

Tarif : 15.5 – 15.5 – EUR
15.5
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 21:00:00
fin : 2026-08-07 23:00:00

Date(s) :
2026-08-07

Le groupe Il Suffira d’un signe vous fera danser et chanter sur les plus gros tubes de Jean-Jacques GOLDMAN. Deux heures au rythme de ses plus belles chansons.
Des standards intergénérationnels. 15.5  .

SALLE HENRI PAC Place Richelieu Bagnères-de-Luchon 31110 Haute-Garonne Occitanie  

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English :

The band Il Suffira d’un signe will have you dancing and singing along to Jean-Jacques GOLDMAN’s biggest hits. Two hours of his greatest songs.

L’événement CONCERT TRIBUTE TO GOLDMAN Bagnères-de-Luchon a été mis à jour le 2026-07-04 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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