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AGENDA · Quimperlé

Concert Trio du levant Hautbois, Orgue, violon Église Notre-Dame de l’Assomption Quimperlé

mardi 21 juillet 2026 · Église Notre-Dame de l'Assomption · Quimperlé

Informations pratiques

Début
mardi 21 juillet 2026
Fin
mardi 21 juillet 2026
Heure de début
18:30:00
Lieu
Église Notre-Dame de l'Assomption
Adresse
Place Saint-Michel
Ville
29300 Quimperlé
Département
Finistère
Tarif

Quimperlé

Concert Trio du levant Hautbois, Orgue, violon

Église Notre-Dame de l’Assomption Place Saint-Michel Quimperlé Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 18:30:00
fin : 2026-07-21

Date(s) :
2026-07-21

L’association des amis de l’orgue du pays de Quimperlé vous propose chaque mardi un rendez-vous musical.

Le Trio du Levant est un ensemble de jeunes musiciens nantais passionnés de musique classique. D’horizons divers, la formation naît de la rencontre du hautbois, du violon et de l’orgue.

Participation libre & places limitées.   .

Église Notre-Dame de l’Assomption Place Saint-Michel Quimperlé 29300 Finistère Bretagne  

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English :

L’événement Concert Trio du levant Hautbois, Orgue, violon Quimperlé a été mis à jour le 2026-07-04 par OT QUIMPERLE LES RIAS

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