Concert Trio du levant Hautbois, Orgue, violon Église Notre-Dame de l’Assomption Quimperlé
mardi 21 juillet 2026 · Église Notre-Dame de l'Assomption · Quimperlé
Informations pratiques
Quimperlé
Concert Trio du levant Hautbois, Orgue, violon
Église Notre-Dame de l’Assomption Place Saint-Michel Quimperlé Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 18:30:00
fin : 2026-07-21
Date(s) :
2026-07-21
L’association des amis de l’orgue du pays de Quimperlé vous propose chaque mardi un rendez-vous musical.
Le Trio du Levant est un ensemble de jeunes musiciens nantais passionnés de musique classique. D’horizons divers, la formation naît de la rencontre du hautbois, du violon et de l’orgue.
Participation libre & places limitées. .
Église Notre-Dame de l’Assomption Place Saint-Michel Quimperlé 29300 Finistère Bretagne
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English :
L’événement Concert Trio du levant Hautbois, Orgue, violon Quimperlé a été mis à jour le 2026-07-04 par OT QUIMPERLE LES RIAS
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