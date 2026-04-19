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Concert Trio Guit’Art Place de l’Église Vézinnes

Concert Trio Guit’Art Place de l’Église Vézinnes dimanche 10 mai 2026.

Lieu : Place de l'Église

Adresse : Eglise Sain Nicolas

Ville : 89700 Vézinnes

Département : Yonne

Début : dimanche 10 mai 2026

Fin : dimanche 10 mai 2026

Heure de début : 16:00:00

Tarif : 10 10 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Vézinnes

Concert Trio Guit’Art

Place de l’Église Eglise Sain Nicolas Vézinnes Yonne

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10 16:00:00
fin : 2026-05-10

Date(s) :
2026-05-10

Concert Le Trio Guit’Art à l’église Saint Nicolas au profit de la restauration de l’église. Buvette et restauration sur place   .

Place de l’Église Eglise Sain Nicolas Vézinnes 89700 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 46 45 35 54 

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English : Concert Trio Guit’Art

L’événement Concert Trio Guit’Art Vézinnes a été mis à jour le 2026-04-19 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois

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