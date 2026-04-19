Concert Trio Guit’Art Place de l’Église Vézinnes
Concert Trio Guit’Art Place de l’Église Vézinnes dimanche 10 mai 2026.
Vézinnes
Concert Trio Guit’Art
Place de l’Église Eglise Sain Nicolas Vézinnes Yonne
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10 16:00:00
fin : 2026-05-10
Date(s) :
2026-05-10
Concert Le Trio Guit’Art à l’église Saint Nicolas au profit de la restauration de l’église. Buvette et restauration sur place .
Place de l’Église Eglise Sain Nicolas Vézinnes 89700 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 46 45 35 54
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English : Concert Trio Guit’Art
L’événement Concert Trio Guit’Art Vézinnes a été mis à jour le 2026-04-19 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois
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