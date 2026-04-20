Paëlla Vézinnes
Paëlla Vézinnes vendredi 1 mai 2026.
Vézinnes
Paëlla
Salle des fêtes Vézinnes Yonne
Tarif : 25 – 25 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01 12:30:00
fin : 2026-05-01
Date(s) :
2026-05-01
Venez passer un moment convivial et déguster une paëlla ! .
Salle des fêtes Vézinnes 89700 Yonne Bourgogne-Franche-Comté comitedesfetesvezinnes@gmail.com
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English : Paëlla
L’événement Paëlla Vézinnes a été mis à jour le 2026-04-20 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois
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