Vézinnes

Paëlla

Salle des fêtes Vézinnes Yonne

Tarif : 25 – 25 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01 12:30:00

fin : 2026-05-01

Date(s) :

2026-05-01

Venez passer un moment convivial et déguster une paëlla ! .

Salle des fêtes Vézinnes 89700 Yonne Bourgogne-Franche-Comté comitedesfetesvezinnes@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Paëlla

L’événement Paëlla Vézinnes a été mis à jour le 2026-04-20 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois