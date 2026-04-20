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Paëlla Vézinnes

Paëlla Vézinnes vendredi 1 mai 2026.

Adresse : Salle des fêtes

Ville : 89700 Vézinnes

Département : Yonne

Début : vendredi 1 mai 2026

Fin : vendredi 1 mai 2026

Heure de début : 12:30:00

Tarif : 25 25 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Vézinnes

Paëlla

Salle des fêtes Vézinnes Yonne

Tarif : 25 – 25 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01 12:30:00
fin : 2026-05-01

Date(s) :
2026-05-01

Venez passer un moment convivial et déguster une paëlla !   .

Salle des fêtes Vézinnes 89700 Yonne Bourgogne-Franche-Comté   comitedesfetesvezinnes@gmail.com

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English : Paëlla

L’événement Paëlla Vézinnes a été mis à jour le 2026-04-20 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois

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