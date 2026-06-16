Naillat

Concert Trio Jubilate

Naillat Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 20:30:00

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-07-24

Tango & Co

Quand Piazzolla dîne avec Ed Sheeran et Léonard Cohen, il invite aussi à sa table Haydn, Bach, Beethoven

C’est un festin de notes et de styles où chaque compositeur dialogue avec passion et propose sa vision plus ou moins épicée de la vie.

Astor Piazzolla s’était donné pour mission de faire reconnaître le tango argentin partout dans le monde, en jouant dans toutes les salles de concert.

Le tango est maintenant invité dans les philharmonies, et aujourd’hui, c’est même Piazzolla qui convie à sa table les grands compositeurs.

Tel 06 88 78 58 41

Participation libre. Eglise de Naillat .

Naillat 23800 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 78 58 41

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English :

L’événement Concert Trio Jubilate Naillat a été mis à jour le 2026-06-16 par OT Pays Dunois