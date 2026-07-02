Informations pratiques

Naillat

Concert Lucie Horsch et Valentin Tournet Festival musique à la source

Eglise Naillat Creuse

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06 20:00:00

fin : 2026-08-06

Date(s) :

2026-08-06

Baignés dès l’enfance dans la musique ancienne, Lucie aux flûtes à bec et Valentin aux violes de gambe ont développé un lien profond avec leurs instruments. Invités des plus grandes salles, c’est tout naturellement qu’ils se retrouvent aujourd’hui autour de l’improvisation et du plaisir de jouer ensemble.

En duo, ils revisitent des thèmes de la musique ancienne, des célèbres Folies d’Espagne à des pièces plus rares. Moments d’intimité et de profondeur alternent avec des élans fougueux, laissant émerger un espace où se mêlent virtuosité, spontanéité et joie du partage.

Le concert sera précédé d’un mot d’accueil en hommage à Marc Bloch, historien et résistant, panthéonisé le 23 juin 2026 avec sa femme Simone Vidal

Tarif 15€

Réservation https://www.billetweb.fr/musique-a-la-source-2026 .

Eglise Naillat 23800 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 7 45 13 76 61

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English : Concert Lucie Horsch et Valentin Tournet Festival musique à la source

L’événement Concert Lucie Horsch et Valentin Tournet Festival musique à la source Naillat a été mis à jour le 2026-07-02 par OT Pays Dunois