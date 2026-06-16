Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Randonnée pédestre Naillat

Randonnée pédestre Naillat

Randonnée pédestre Naillat mardi 14 juillet 2026.

Ville : 23800 Naillat

Département : Creuse

Début : mardi 14 juillet 2026

Fin : mardi 14 juillet 2026

Heure de début : 08:30:00

Tarif : 5 5 Tarif de base plein tarif

Naillat

Randonnée pédestre

Naillat Creuse

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 08:30:00
fin : 2026-07-14

Date(s) :
2026-07-14

Randonnée pédestre avec 2 circuits 8 et 12 kms, départ à 9h. Ravitaillements à mi-parcours.
Parcours à vélo 56 et 76 kms départ à 8h30
Renseignements au 05 55 89 07 27.   .

Naillat 23800 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 89 07 27 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Randonnée pédestre Naillat a été mis à jour le 2026-06-16 par OT Pays Dunois

À voir aussi à Naillat (Creuse)