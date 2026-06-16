Naillat

Randonnée pédestre

Naillat Creuse

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 08:30:00

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-07-14

Randonnée pédestre avec 2 circuits 8 et 12 kms, départ à 9h. Ravitaillements à mi-parcours.

Parcours à vélo 56 et 76 kms départ à 8h30

Renseignements au 05 55 89 07 27. .

Naillat 23800 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 89 07 27

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English :

L’événement Randonnée pédestre Naillat a été mis à jour le 2026-06-16 par OT Pays Dunois