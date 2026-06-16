Randonnée pédestre Naillat
Randonnée pédestre Naillat mardi 14 juillet 2026.
Naillat
Randonnée pédestre
Naillat Creuse
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 08:30:00
fin : 2026-07-14
Date(s) :
2026-07-14
Randonnée pédestre avec 2 circuits 8 et 12 kms, départ à 9h. Ravitaillements à mi-parcours.
Parcours à vélo 56 et 76 kms départ à 8h30
Renseignements au 05 55 89 07 27. .
Naillat 23800 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 89 07 27
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English :
L’événement Randonnée pédestre Naillat a été mis à jour le 2026-06-16 par OT Pays Dunois
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