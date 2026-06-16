Naillat

La nuit aux étoiles

Naillat Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 20:00:00

fin : 2026-08-14 23:30:00

Date(s) :

2026-08-14

La fédération des oeuvres laïques de la Creuse et la commune de Naillat présentent la nuit aux étoiles avec présentation du ciel d’été, observations des étoiles et d’initiation à l’astronomie.

RDV sur la place de la boulangerie.

Inscriptions obligatoires par téléphone au 06 58 19 11 56 ou animscience2@fol-23.fr .

Naillat 23800 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 58 19 11 56 animscience2@fol-23.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement La nuit aux étoiles Naillat a été mis à jour le 2026-06-16 par OT Pays Dunois