La nuit aux étoiles Naillat
La nuit aux étoiles Naillat vendredi 14 août 2026.
Naillat
La nuit aux étoiles
Naillat Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 20:00:00
fin : 2026-08-14 23:30:00
Date(s) :
2026-08-14
La fédération des oeuvres laïques de la Creuse et la commune de Naillat présentent la nuit aux étoiles avec présentation du ciel d’été, observations des étoiles et d’initiation à l’astronomie.
RDV sur la place de la boulangerie.
Inscriptions obligatoires par téléphone au 06 58 19 11 56 ou animscience2@fol-23.fr .
Naillat 23800 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 58 19 11 56 animscience2@fol-23.fr
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English :
L’événement La nuit aux étoiles Naillat a été mis à jour le 2026-06-16 par OT Pays Dunois
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