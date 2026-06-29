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AGENDA · Gérardmer

Concert Trio Piano-Clarinette-Violoncelle Eglise de Kichompré Gérardmer

mardi 18 août 2026 · Eglise de Kichompré · Gérardmer

Informations pratiques

Début
mardi 18 août 2026
Fin
mercredi 19 août 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
Eglise de Kichompré
Adresse
Boulevard de Granges
Ville
88400 Gérardmer
Département
Vosges
Tarif
15 Tarif de base plein tarif

Gérardmer

Concert Trio Piano-Clarinette-Violoncelle

Eglise de Kichompré Boulevard de Granges Gérardmer Vosges

Tarif : – – EUR
15
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi Mardi 2026-08-18 20:30:00
fin : 2026-08-18 22:30:00

Date(s) :
2026-08-18

Avec Lester Chio Alonso (clarinette), Tatsiana Zakharava (piano) et Florent Audibert (violoncelle).Tout public
15  .

Eglise de Kichompré Boulevard de Granges Gérardmer 88400 Vosges Grand Est +33 6 76 10 93 34 

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English :

Featuring Lester Chio Alonso (clarinet), Tatsiana Zakharava (piano), and Florent Audibert (cello).

L’événement Concert Trio Piano-Clarinette-Violoncelle Gérardmer a été mis à jour le 2026-06-29 par OT COMMUNAUTAIRE GERARDMER HAUTES VOSGES

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