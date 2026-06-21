Ciné barbecue L’aile ou la cuisse Maison de la Culture et des Loisirs Gérardmer

mardi 11 août 2026 · Maison de la Culture et des Loisirs · Gérardmer

Informations pratiques

Gérardmer

Ciné barbecue L’aile ou la cuisse

Maison de la Culture et des Loisirs 1 Boulevard de Saint Dié Gérardmer Vosges

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi Mardi 2026-08-11 19:00:00

fin : 2026-08-11

Date(s) :

2026-08-11

Ce ciné-barbecue vous est proposé à l’occasion des 50 ans de ce film culte et des 40 ans de la disparition de Coluche.

Barbecue uniquement en prévente à la MCL ou sur cinema.mclgerardmer.fr avant le 10 août (places limitées).

Possibilité de voir le film seul 4 euros.

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Maison de la Culture et des Loisirs 1 Boulevard de Saint Dié Gérardmer 88400 Vosges Grand Est +33 3 29 63 11 96

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English :

This movie-and-barbecue event is being held to celebrate the 50th anniversary of this cult classic and the 40th anniversary of Coluche’s passing.

Barbecue tickets are available for presale only at the MCL or on cinema.mclgerardmer.fr before August 10 (limited seating).

You can also watch the movie on its own for 4 euros.

L’événement Ciné barbecue L’aile ou la cuisse Gérardmer a été mis à jour le 2026-06-21 par OT COMMUNAUTAIRE GERARDMER HAUTES VOSGES