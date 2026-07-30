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AGENDA · Gérardmer

Exposition Espace Tilleul Gérardmer

mardi 11 août 2026 · Espace Tilleul · Gérardmer

Informations pratiques

Début
mardi 11 août 2026
Fin
mercredi 19 août 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Espace Tilleul
Adresse
16 Rue Charles de Gaulle
Ville
88400 Gérardmer
Département
Vosges
Tarif
0 Gratuit

Gérardmer

Exposition

Espace Tilleul 16 Rue Charles de Gaulle Gérardmer Vosges

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-08-11 10:00:00
fin : 2026-08-19 12:00:00

Date(s) :
2026-08-11

Caricatures de Jean Grossier, outils insolites, poids et mesures. Vernissage le 11 août à 18h.Tout public
0  .

Espace Tilleul 16 Rue Charles de Gaulle Gérardmer 88400 Vosges Grand Est +33 3 29 63 00 70 

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English :

Cartoons by Jean Grossier, unusual tools, weights and measures. Opening on August 11 at 6 p.m.

L’événement Exposition Gérardmer a été mis à jour le 2026-07-21 par OT COMMUNAUTAIRE GERARDMER HAUTES VOSGES

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