Exposition Espace Tilleul Gérardmer

Informations pratiques

Gérardmer

Exposition

Espace Tilleul 16 Rue Charles de Gaulle Gérardmer Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-08-11 10:00:00

fin : 2026-08-19 12:00:00

Date(s) :

2026-08-11

Caricatures de Jean Grossier, outils insolites, poids et mesures. Vernissage le 11 août à 18h.Tout public

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Espace Tilleul 16 Rue Charles de Gaulle Gérardmer 88400 Vosges Grand Est +33 3 29 63 00 70

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English :

Cartoons by Jean Grossier, unusual tools, weights and measures. Opening on August 11 at 6 p.m.

L’événement Exposition Gérardmer a été mis à jour le 2026-07-21 par OT COMMUNAUTAIRE GERARDMER HAUTES VOSGES