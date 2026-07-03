Concert Trio Rock Line LANNEMEZAN Lannemezan

Informations pratiques

Lannemezan

Concert Trio Rock Line

LANNEMEZAN 30 Rue de Peyrehitte Lannemezan Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-02 19:00:00

fin : 2026-10-02

Date(s) :

2026-10-02

Le Trio Rockline ,3 musiciens expérimentés qui joueront les meilleurs succès de l’univers Rock !

Renseignements et réservations au 05 62 39 91 29

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LANNEMEZAN 30 Rue de Peyrehitte Lannemezan 65300 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 91 29

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English :

The Rockline Trio—three experienced musicians who will perform the greatest hits from the world of rock!

For information and reservations, call 05 62 39 91 29

L’événement Concert Trio Rock Line Lannemezan a été mis à jour le 2026-07-03 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65