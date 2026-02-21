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AGENDA · Entraygues-sur-Truyère

Concert Trio Roselyne Courtial, Guillaume Fric et Frédéric Lestang Entraygues-sur-Truyère

samedi 3 octobre 2026 · Entraygues-sur-Truyère

Concert Trio Roselyne Courtial, Guillaume Fric et Frédéric Lestang Entraygues-sur-Truyère

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Adresse
Saures
Ville
12140 Entraygues-sur-Truyère
Département
Aveyron
Tarif

Entraygues-sur-Truyère

Concert Trio Roselyne Courtial, Guillaume Fric et Frédéric Lestang

Saures Entraygues-sur-Truyère Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-10-03
fin : 2026-10-03

Date(s) :
2026-10-03

Chants et poèmes compositions, accordéon et guitare
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Saures Entraygues-sur-Truyère 12140 Aveyron Occitanie  

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English :

Songs and poems, compositions, accordion and guitar

L’événement Concert Trio Roselyne Courtial, Guillaume Fric et Frédéric Lestang Entraygues-sur-Truyère a été mis à jour le 2026-02-21 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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