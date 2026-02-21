Informations pratiques

Entraygues-sur-Truyère

Concert Trio Roselyne Courtial, Guillaume Fric et Frédéric Lestang

Saures Entraygues-sur-Truyère Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-10-03

fin : 2026-10-03

Date(s) :

2026-10-03

Chants et poèmes compositions, accordéon et guitare

.

Saures Entraygues-sur-Truyère 12140 Aveyron Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Songs and poems, compositions, accordion and guitar

L’événement Concert Trio Roselyne Courtial, Guillaume Fric et Frédéric Lestang Entraygues-sur-Truyère a été mis à jour le 2026-02-21 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)