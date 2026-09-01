Festival Cinécure Mémoires d’Occitanie Entraygues-sur-Truyère

Informations pratiques

Entraygues-sur-Truyère

Festival de cinéma Mémoires d’Occitanie

Entraygues-sur-Truyère Aveyron

Tarif : 3 – 3 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-09-10

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-10

Films, diner concert, ciné quiz, randonnées, déjeuner cinématographique, conférence. Programme proposés par Cinécure!

Films tournés en Aveyron ou par des réalisateurs aveyronnais.

Programme sur www.entraygues-cinema.fr

Jeudi 10 septembre à 19h grande soirée avec 2 films au cinéma d’Entraygues

20h15 Film Célestin suivi d’interventions de professionnels qui travaillent dans le cinéma (gratuit)

entracte

21h30 film de 2024, Olympe de Gouges, une femme dans la révolution (5€)

Vendredi 11 septembre

10h RDV pour un départ pour Goutrens en minibus (12 places sur réservation au 06 76 93 71 02) ou covoiturage pour ceux qui souhaitent découvrir la balade sur le sentier de Farrebique et Biquefarre. Arrivée à 11h circuit de 8kms, pique-nique en cours de balade sorti du sac puis visite de l’Espace Georges Rouquier (5€). Retour à Entraygues vers 15h30/16h

10h film Farrebique au cinéma d’Entraygues (5€)

17h film Georges Rouquier ou la Belle ouvrage (5€)

19h Soirée à Alavostra avec un diner musical occitan avec la troupe La Talvera, daniel et Céline, chant et accordéon

5€ pour les musiciens

12€ l’assiette complète et 5€ desserts sur réservation au 06 75 02 87 18

Samedi 12 septembre

10h petit déjeuner musical, terrasse de l’indépendance avec le groupe La Talvera et Folkentrad

18h30: apéro conférence avec Pierre Marie Terral, auteur de Larzac, de la lutte paysanne à l’altermondialisme , de la bande dessinée Larzac, histoire d’une révolte paysanne avec Sébastien Verdier et Christian Rouaud (présent), le réalisateur de Tous au Larzac

19h30/20h30 diner aligot-saucisse, dessert au café de l’Indépendance (réservation au 05 65 44 40 62 ou 06 26 30 07 71/20h30

20h30 film Tous au Larzac au cinéma d’Entraygues (5€)

Dimanche 13 septembre

10h départ pour Mandaille (minibus 12 places sur réservation au 06 76 93 71 02 ou covoiturage)

12h déjeuner à l’Auberge du Lac (réservation au 06 76 93 71 02, 32 couverts max dans le restaurant et résa avant le 29 aout)

17h film L’adolescente au cinéma d’Entraygues

Entre deux événements du festival, (et pour ne rien rater !), buvez un verre à une terrasse ou restez déjeuner ou dîner à Entraygues!

Grand choix

Hôtel-Restaurant La Rivière , 60 avenue du pont de Truyère, 05 65 66 16 83

Hôtel-Restaurant Les 2 Vallées , 7 avenue du pont de Truyère, 05 65 44 52 15

Hotel-Bistrorant Le 1610 , 1 avenue du pont de Truyère, 05 65 44 51 19

Café restaurant de l’Indépendance, 5 place de la République, 06 26 30 07 71 ou 05 65 44 40 62

Café Restaurant Le Quai West , 3 place Albert Castanié, 05 65 44 50 11

Café restaurant Le Comptoir du Lot , restaurant, pizzas, quai du Lot, 05 65 48 61 80

Ventes à emporter Le Kiosque , glaces, crêpes, paninis, pizzas, place A.Castanié, 06 12 20 07 24 .

Entraygues-sur-Truyère 12140 Aveyron Occitanie +33 6 33 23 50 65 laurence24@wanadoo.fr

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English :

Movies, dinner concerts, movie quizzes, hikes, movie-themed lunches, and lectures. Events presented by Cin%E9cure!

Movies filmed in Aveyron or by directors from Aveyron.

L’événement Festival de cinéma Mémoires d’Occitanie Entraygues-sur-Truyère a été mis à jour le 2026-08-19 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)