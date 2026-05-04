Ciné-concert à l’orgue Entraygues-sur-Truyère
Ciné-concert à l’orgue Entraygues-sur-Truyère dimanche 6 septembre 2026.
Entraygues-sur-Truyère
Ciné-concert à l’orgue
Entraygues-sur-Truyère Aveyron
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-09-06
fin : 2026-09-06
Date(s) :
2026-09-06
avec Pierre Queval
Ciné concert sur l’orgue de l’église qui a été inauguré en 2024. Visite commentée possible de l’orgue, sa mécanique, ses registres et son harmonie
L’orgue d’Entraygues est un Stolz construit en 1860, acquis par la paroisse, relevé et augmenté de 2011 à 2014 16 jeux pour 1034 tuyaux
Deux claviers récit et grand orgue, et un pédalier.
Orgue et cinéma
Avec désormais tout le matériel nécessaire, chaque concert d’orgue sera filmé et retransmis en direct sur grand écran dans le chœur de l’église, permettant de voir le jeu de l’organiste, ses doigts sur les deux claviers, ses mains actionnant les tirants des différents jeux (correspondant chacun à un instrument différent), ses pieds sur le pédalier qui commande les tuyaux les plus graves. En visualisant le travail de l’artiste, on comprend mieux la musique et apprécie les nuances des œuvres écoutées. D’auditeur passif et aveugle, on devient spectateur d’un véritable concert vivant.
Ciné-concert
Autre utilisation du nouveau matériel pour sonoriser des courts-métrages ou films, de quoi rendre vivantes ces reliques du cinéma muet, attirer adultes et enfants, grands-parents et vacanciers, et agrémenter leur séjour à Entraygues
Et toujours : entrée libre, participation généreuse au panier pour remercier dignement les musiciens et financer leur déplacement. .
Entraygues-sur-Truyère 12140 Aveyron Occitanie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
with Pierre Queval
L’événement Ciné-concert à l’orgue Entraygues-sur-Truyère a été mis à jour le 2026-05-04 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
À voir aussi à Entraygues-sur-Truyère (Aveyron)
- Soirée tapas et boeuf musical Entraygues-sur-Truyère 8 mai 2026
- Concert Touches orgue et Baguettes Entraygues-sur-Truyère 10 mai 2026
- Soirée cocktails en musique chez Alavostra Entraygues-sur-Truyère 15 mai 2026
- Accueil Jeunes Entraygues: Pixel Art Centre Social Rural d’Entraygues Entraygues-sur-Truyère 22 mai 2026
- Festival Rastaf’Entray 15° édition Entraygues-sur-Truyère 22 mai 2026