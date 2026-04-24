Accueil Jeunes Entraygues: Jeux d’adresse Centre Social Rural d’Entraygues Entraygues-sur-Truyère
Accueil Jeunes Entraygues: Jeux d’adresse Centre Social Rural d’Entraygues Entraygues-sur-Truyère vendredi 5 juin 2026.
Entraygues-sur-Truyère
Accueil Jeunes Entraygues: Jeux d’adresse
Centre Social Rural d’Entraygues 15 quai du Lot Entraygues-sur-Truyère Aveyron
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-06-05
fin : 2026-06-05
Date(s) :
2026-06-05
Tu as entre 12 et 17 ans? Rejoins l’Accueil Jeunes Entraygues !
Ce vendredi Jeux d’adresse et de lancer plein air et … wraps !
Les vendredis de 17h30 à 21h30 15 Quai du Lot
Au programme Activités et Miam collectif ! .
Centre Social Rural d’Entraygues 15 quai du Lot Entraygues-sur-Truyère 12140 Aveyron Occitanie +33 5 65 44 49 57 centresocial.entraygues@wanadoo.fr
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English :
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L’événement Accueil Jeunes Entraygues: Jeux d’adresse Entraygues-sur-Truyère a été mis à jour le 2026-04-24 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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