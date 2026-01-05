Ciné-concert à l’orgue

Entraygues-sur-Truyère Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-06-21

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

avec Adam Bernadac

Ciné concert sur l’orgue de l’église qui a été inauguré en 2024. Visite commentée possible de l’orgue, sa mécanique, ses registres et son harmonie

L’orgue d’Entraygues est un Stolz construit en 1860, acquis par la paroisse, relevé et augmenté de 2011 à 2014 16 jeux pour 1034 tuyaux

Deux claviers récit et grand orgue, et un pédalier.

Orgue et cinéma

Avec désormais tout le matériel nécessaire, chaque concert d’orgue sera filmé et retransmis en direct sur grand écran dans le chœur de l’église, permettant de voir le jeu de l’organiste, ses doigts sur les deux claviers, ses mains actionnant les tirants des différents jeux (correspondant chacun à un instrument différent), ses pieds sur le pédalier qui commande les tuyaux les plus graves. En visualisant le travail de l’artiste, on comprend mieux la musique et apprécie les nuances des œuvres écoutées. D’auditeur passif et aveugle, on devient spectateur d’un véritable concert vivant.

Ciné-concert

Autre utilisation du nouveau matériel pour sonoriser des courts-métrages ou films, de quoi rendre vivantes ces reliques du cinéma muet, attirer adultes et enfants, grands-parents et vacanciers, et agrémenter leur séjour à Entraygues

Et toujours : entrée libre, participation généreuse au panier pour remercier dignement les musiciens et financer leur déplacement. .

Entraygues-sur-Truyère 12140 Aveyron Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

with Adam Bernadac

L’événement Ciné-concert à l’orgue Entraygues-sur-Truyère a été mis à jour le 2025-12-31 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)