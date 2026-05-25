Concert Une Soirée à l’Opéra Saures, Entraygues-sur-Truyère
Concert Une Soirée à l’Opéra Saures, Entraygues-sur-Truyère samedi 13 juin 2026.
Entraygues-sur-Truyère
Concert Une Soirée à l’Opéra
Saures, Salle multiculturelle, Entraygues-sur-Truyère Aveyron
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-06-13
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
L’ensemble vocal d’Aurillac vous invite à découvrir Mozart, Purcell, Bizet, Berlioz, Rameau, Verdi, Gluck
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Saures, Salle multiculturelle, Entraygues-sur-Truyère 12140 Aveyron Occitanie +33 5 65 44 53 31 contact@mairie-entraygues.fr
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English :
The Aurillac Vocal Ensemble invites you to discover Mozart, Purcell, Bizet, Berlioz, Rameau, Verdi and Gluck
L’événement Concert Une Soirée à l’Opéra Entraygues-sur-Truyère a été mis à jour le 2026-05-25 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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