Randonnée pédestre accompagnée Entraygues-sur-Truyère
Randonnée pédestre accompagnée Entraygues-sur-Truyère mercredi 1 juillet 2026.
Entraygues-sur-Truyère
Randonnée pédestre accompagnée
Place de la République Entraygues-sur-Truyère Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-07-01
fin : 2026-08-26
Date(s) :
2026-07-01 2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26 2026-09-02 2026-09-09
Balade autour et à partir d’Entraygues. Circuit entre 8 et 10 km. Retour vers 12h
Chaque mercredi RDV devant l’Office de Tourisme .
Place de la République Entraygues-sur-Truyère 12140 Aveyron Occitanie +33 6 88 14 41 42
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English :
Walks around and from Entraygues. Circuit between 8 and 10 km. Return around 12 noon
L’événement Randonnée pédestre accompagnée Entraygues-sur-Truyère a été mis à jour le 2026-05-13 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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