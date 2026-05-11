Entraygues-sur-Truyère

Marché des producteurs de pays

Entraygues-sur-Truyère Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-07-01

fin : 2026-09-03

Date(s) :

2026-07-01

Composez et dégustez votre repas, réalisé à partir des produits de la région achetés. Animations musicales

Chaque mercredi. Tables et bancs installés. Prévoir ses propres couverts, gobelets et eau .

Entraygues-sur-Truyère 12140 Aveyron Occitanie

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English :

Compose and enjoy your meal, made from local products purchased. Musical animations

L’événement Marché des producteurs de pays Entraygues-sur-Truyère a été mis à jour le 2026-05-11 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)