Marché des producteurs de pays Entraygues-sur-Truyère
Marché des producteurs de pays Entraygues-sur-Truyère mercredi 1 juillet 2026.
Entraygues-sur-Truyère
Marché des producteurs de pays
Entraygues-sur-Truyère Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-07-01
fin : 2026-09-03
Date(s) :
2026-07-01
Composez et dégustez votre repas, réalisé à partir des produits de la région achetés. Animations musicales
Chaque mercredi. Tables et bancs installés. Prévoir ses propres couverts, gobelets et eau .
Entraygues-sur-Truyère 12140 Aveyron Occitanie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Compose and enjoy your meal, made from local products purchased. Musical animations
L’événement Marché des producteurs de pays Entraygues-sur-Truyère a été mis à jour le 2026-05-11 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
À voir aussi à Entraygues-sur-Truyère (Aveyron)
- Soirée cocktails en musique chez Alavostra Entraygues-sur-Truyère 15 mai 2026
- Accueil Jeunes Entraygues: Pixel Art Centre Social Rural d’Entraygues Entraygues-sur-Truyère 22 mai 2026
- Festival Rastaf’Entray 15° édition Entraygues-sur-Truyère 22 mai 2026
- Accueil Jeunes Entraygues: Jeux d’adresse Centre Social Rural d’Entraygues Entraygues-sur-Truyère 5 juin 2026
- Accueil Jeunes Entraygues: Just Dance Géant ! Centre Social Rural d’Entraygues Entraygues-sur-Truyère 19 juin 2026