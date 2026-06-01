Rando vélo et pique-nique Entraygues-sur-Truyère
Rando vélo et pique-nique Entraygues-sur-Truyère dimanche 21 juin 2026.
Entraygues-sur-Truyère
Rando vélo et pique-nique
Entraygues-sur-Truyère Aveyron
Tarif : – – EUR
10
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-06-21
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
Balade/pique-nique avec le Vélo Club Lot et Truyère, ouvert à tous. 2 parcours possibles facile 20km et plus difficile 30km
Tous les cyclistes sont conviés quelque soit leur niveau, avec ou sans assistance électrique, adhérents ou non au Vélo Club Lot et Truyère. Les accompagnateurs sont également invités.
Possibilité de louer des VTC-AE au Central Garage à Entraygues (05 65 44 51 14) et des VTT-AE à l’Asv’Olt, base canoë kayak à Entraygues (04 71 49 95 81) ou des VTT et VTC électrique auprès de Thibaud Béranger au Fel qui vous les amène où vous le souhaitez (07 86 49 11 98)
Programme
9h30 départ d’Entraygues , RdV place de la République
Pique nique prévu à l’arrivée à Coursavy (vallée du Lot, D107) apéritif, repas froid et café
Le respect du code de la route s’impose avec des groupes de 10 cyclistes maximum
Sortie organisée avec départ libre et sous la seule responsabilité du participant 10 .
Entraygues-sur-Truyère 12140 Aveyron Occitanie
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English :
Ride/picnic with Vélo Club Lot et Truyère, open to all. 2 possible routes: easy 20km and more difficult 30km
L’événement Rando vélo et pique-nique Entraygues-sur-Truyère a été mis à jour le 2026-06-09 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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