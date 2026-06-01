Entraygues-sur-Truyère

Rando vélo et pique-nique

Entraygues-sur-Truyère Aveyron

Tarif : – – EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-06-21

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

Balade/pique-nique avec le Vélo Club Lot et Truyère, ouvert à tous. 2 parcours possibles facile 20km et plus difficile 30km

Tous les cyclistes sont conviés quelque soit leur niveau, avec ou sans assistance électrique, adhérents ou non au Vélo Club Lot et Truyère. Les accompagnateurs sont également invités.

Possibilité de louer des VTC-AE au Central Garage à Entraygues (05 65 44 51 14) et des VTT-AE à l’Asv’Olt, base canoë kayak à Entraygues (04 71 49 95 81) ou des VTT et VTC électrique auprès de Thibaud Béranger au Fel qui vous les amène où vous le souhaitez (07 86 49 11 98)

Programme

9h30 départ d’Entraygues , RdV place de la République

Pique nique prévu à l’arrivée à Coursavy (vallée du Lot, D107) apéritif, repas froid et café

Le respect du code de la route s’impose avec des groupes de 10 cyclistes maximum

Sortie organisée avec départ libre et sous la seule responsabilité du participant 10 .

Entraygues-sur-Truyère 12140 Aveyron Occitanie

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English :

Ride/picnic with Vélo Club Lot et Truyère, open to all. 2 possible routes: easy 20km and more difficult 30km

L’événement Rando vélo et pique-nique Entraygues-sur-Truyère a été mis à jour le 2026-06-09 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)