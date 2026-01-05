Festival Rastaf’Entray 15° édition Entraygues-sur-Truyère

Festival Rastaf’Entray 15° édition

Salle multiculturell Entraygues-sur-Truyère Aveyron

Vendredi 2026-05-22

2026-05-23

2026-05-22

Festival de plein air ou à la salle multiculturelle, musique reggae, ska, électro, dub. Animations gratuites l’après-midi

Un groupe de jeunes amoureux de toutes les musiques, réunis autour d’un projet associatif inscrit sur leur territoire d’origine. Ce projet, c’est le festival Rastaf’Entray. Il est né il y a 15 ans à Entraygues, en Aveyron. Au fil des années, chaque membre a su mettre ses compétences personnelles et professionnelles au profit du festival. Nous multiplions les incursions sur tous les terrains aussi bien créatifs et organisationnel

Réservez votre week-end et rendez-vous à la salle multiculturelle d’Entraygues concerts en intérieur le soir pour éviter les orages (pas de risque d’annulation) et sound system l’après-midi et le soir en extérieur sur l’esplanade. Prenez votre maillot, le Lot n’est pas loin pour se baigner s’il fait soleil !

L’équipe du Rastaf vous attend pour une édition 2026 qui promet d’être une fois de plus riche en émotions et de bonnes vibrations musicales !

PROGRAMME en cours

Programme sur https://www.facebook.com/rastafentray/

Billetterie

– en ligne https://rastaf-entray.festik.net/

– sur place le soir même .

Salle multiculturell Entraygues-sur-Truyère 12140 Aveyron Occitanie

English :

Open-air festival or multicultural hall, reggae, ska, electro, dub music. Free afternoon entertainment

