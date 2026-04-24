Accueil Jeunes Entraygues: Pixel Art Centre Social Rural d’Entraygues Entraygues-sur-Truyère

Entraygues-sur-Truyère

Accueil Jeunes Entraygues: Pixel Art

Centre Social Rural d’Entraygues 15 quai du Lot Entraygues-sur-Truyère Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-05-22

fin : 2026-05-22

Date(s) :

2026-05-22

Tu as entre 12 et 17 ans? Rejoins l’Accueil Jeunes Entraygues !

Ce vendredi Pixel Art en perles à chauffer et salade Aveyronnaise

Les vendredis de 17h30 à 21h30 15 Quai du Lot

Au programme Activités et Miam collectif ! .

Centre Social Rural d’Entraygues 15 quai du Lot Entraygues-sur-Truyère 12140 Aveyron Occitanie +33 5 65 44 49 57 centresocial.entraygues@wanadoo.fr

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English :

Are you between 12 and 17? Join Accueil Jeunes Entraygues!

L’événement Accueil Jeunes Entraygues: Pixel Art Entraygues-sur-Truyère a été mis à jour le 2026-04-24 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)