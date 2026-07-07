Informations pratiques

Entraygues-sur-Truyère

Soirée avec La Talvera à Alavostra

4, avenue de la Cornélie Entraygues-sur-Truyère Aveyron

Tarif : – – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-09-11

fin : 2026-09-11

Date(s) :

2026-09-11

Chansons accitanes….. et Frênette chez ALAVÒSTRA artisan de l’apéro !

Sylvain vous accueille dans sa fabrique d’apéritifs bio, dont une partie est emménagée en bar & salle de spectacle. Vous pourrez ainsi déguster toute sa gamme dans une belle ambiance musicale !

Bar et restauration avec ambiance musicale dès 18h, concerts vers 21h

Pour manger, téléphonez pour réserver une table (vivement conseillé).

Menu

Assiette composée aux produits locaux 12 €

Dessert et glaces à la carte (5€)

> Voir affiches ou réseaux web pour programmation musicale et menu

Facebook @ Alavostra Frenette, Apéritifs Bio & Concerts en Aveyron 5 .

4, avenue de la Cornélie Entraygues-sur-Truyère 12140 Aveyron Occitanie +33 6 75 02 87 18 contact@alavostra.com

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English :

Chansons accitanes….. and Frênette at ALAVÒSTRA artisan de l’apéro!

L’événement Soirée avec La Talvera à Alavostra Entraygues-sur-Truyère a été mis à jour le 2026-07-07 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)