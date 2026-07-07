Soirée avec La Talvera à Alavostra Entraygues-sur-Truyère
vendredi 11 septembre 2026 · Entraygues-sur-Truyère
Informations pratiques
Entraygues-sur-Truyère
Soirée avec La Talvera à Alavostra
4, avenue de la Cornélie Entraygues-sur-Truyère Aveyron
Tarif : – – EUR
5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-09-11
fin : 2026-09-11
Date(s) :
2026-09-11
Chansons accitanes….. et Frênette chez ALAVÒSTRA artisan de l’apéro !
Sylvain vous accueille dans sa fabrique d’apéritifs bio, dont une partie est emménagée en bar & salle de spectacle. Vous pourrez ainsi déguster toute sa gamme dans une belle ambiance musicale !
Bar et restauration avec ambiance musicale dès 18h, concerts vers 21h
Pour manger, téléphonez pour réserver une table (vivement conseillé).
Menu
Assiette composée aux produits locaux 12 €
Dessert et glaces à la carte (5€)
> Voir affiches ou réseaux web pour programmation musicale et menu
Facebook @ Alavostra Frenette, Apéritifs Bio & Concerts en Aveyron 5 .
4, avenue de la Cornélie Entraygues-sur-Truyère 12140 Aveyron Occitanie +33 6 75 02 87 18 contact@alavostra.com
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English :
Chansons accitanes….. and Frênette at ALAVÒSTRA artisan de l’apéro!
L’événement Soirée avec La Talvera à Alavostra Entraygues-sur-Truyère a été mis à jour le 2026-07-07 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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