Concert avec Clément Entraygues-sur-Truyère
samedi 15 août 2026 · Entraygues-sur-Truyère
Informations pratiques
Entraygues-sur-Truyère
Concert avec Clément
1 av du pont de Truyère Entraygues-sur-Truyère Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-08-15
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-08-15
Folk et rock. Brasero, musique, détente…. une ambiance unique à ne pas manquer !
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1 av du pont de Truyère Entraygues-sur-Truyère 12140 Aveyron Occitanie +33 5 65 51 65 20 resa@hotelbistrorant1610.fr
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English :
Folk and rock. Bonfire, music, relaxation… a unique atmosphere you won’t want to miss!
L’événement Concert avec Clément Entraygues-sur-Truyère a été mis à jour le 2026-07-28 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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