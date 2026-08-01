Informations pratiques

Entraygues-sur-Truyère

Concert avec Clément

1 av du pont de Truyère Entraygues-sur-Truyère Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-08-15

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

Folk et rock. Brasero, musique, détente…. une ambiance unique à ne pas manquer !

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1 av du pont de Truyère Entraygues-sur-Truyère 12140 Aveyron Occitanie +33 5 65 51 65 20 resa@hotelbistrorant1610.fr

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English :

Folk and rock. Bonfire, music, relaxation… a unique atmosphere you won’t want to miss!

L’événement Concert avec Clément Entraygues-sur-Truyère a été mis à jour le 2026-07-28 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)