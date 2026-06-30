Soirée au Labo d’Aqui Entraygues-sur-Truyère
samedi 8 août 2026 · Entraygues-sur-Truyère
Informations pratiques
Entraygues-sur-Truyère
Soirée au Labo d’Aqui
15, quai du Lot Entraygues-sur-Truyère Aveyron
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-08-08
fin : 2026-08-08
Date(s) :
2026-08-08
Un après-midi et une soirée pour se retrouver, partager et profiter du Labo autrement ! Places limitées
Venez passer un moment convivial au Labo d’Aqui ! Musique, repas partagé, jeux, discussions ou simple envie de papoter. n’hésitez pas à apporter vos instruments de musique
Le labo d’Aqui c’est divers ateliers dans un espace convivial autogéré d’échanges de savoirs et savoir-faire. Lieu d’expérimentation sociale avec buvette, bibliothèque, recyclerie, four à pain, atelier réparation, jardin….carrefour pour retrouvailles et initiatives .
15, quai du Lot Entraygues-sur-Truyère 12140 Aveyron Occitanie +33 5 65 44 49 57 labodaqui12@gmail.com
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English :
An afternoon and an evening to get together, share, and enjoy the Labo in a whole new way! Limited seating
L’événement Soirée au Labo d’Aqui Entraygues-sur-Truyère a été mis à jour le 2026-06-30 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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