Informations pratiques

Entraygues-sur-Truyère

Soirée au Labo d’Aqui

15, quai du Lot Entraygues-sur-Truyère Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-08-08

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-08

Un après-midi et une soirée pour se retrouver, partager et profiter du Labo autrement ! Places limitées

Venez passer un moment convivial au Labo d’Aqui ! Musique, repas partagé, jeux, discussions ou simple envie de papoter. n’hésitez pas à apporter vos instruments de musique

Le labo d’Aqui c’est divers ateliers dans un espace convivial autogéré d’échanges de savoirs et savoir-faire. Lieu d’expérimentation sociale avec buvette, bibliothèque, recyclerie, four à pain, atelier réparation, jardin….carrefour pour retrouvailles et initiatives .

15, quai du Lot Entraygues-sur-Truyère 12140 Aveyron Occitanie +33 5 65 44 49 57 labodaqui12@gmail.com

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English :

An afternoon and an evening to get together, share, and enjoy the Labo in a whole new way! Limited seating

L’événement Soirée au Labo d’Aqui Entraygues-sur-Truyère a été mis à jour le 2026-06-30 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)