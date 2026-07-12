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Concert « Peppermint » Entraygues-sur-Truyère

samedi 8 août 2026 · Entraygues-sur-Truyère

Concert « Peppermint » Entraygues-sur-Truyère

Informations pratiques

Début
samedi 8 août 2026
Fin
samedi 8 août 2026
Adresse
Place de la République
Ville
12140 Entraygues-sur-Truyère
Département
Aveyron
Tarif

Entraygues-sur-Truyère

Concert « Peppermint »

Place de la République Entraygues-sur-Truyère Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-08-08
fin : 2026-08-08

Date(s) :
2026-08-08

Reprises Pop/Rock pour une belle soirée d’été. Musique et convivialité. Restauration possible sur place (réservation recommandée)
  .

Place de la République Entraygues-sur-Truyère 12140 Aveyron Occitanie +33 5 65 44 40 62  lindependance@live.fr

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English :

Pop/Rock covers for a beautiful summer evening. Music and conviviality. Catering available on site (reservation recommended)

L’événement Concert « Peppermint » Entraygues-sur-Truyère a été mis à jour le 2026-06-01 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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