Informations pratiques

Entraygues-sur-Truyère

Concert « Peppermint »

Place de la République Entraygues-sur-Truyère Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-08-08

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-08

Reprises Pop/Rock pour une belle soirée d’été. Musique et convivialité. Restauration possible sur place (réservation recommandée)

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Place de la République Entraygues-sur-Truyère 12140 Aveyron Occitanie +33 5 65 44 40 62 lindependance@live.fr

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English :

Pop/Rock covers for a beautiful summer evening. Music and conviviality. Catering available on site (reservation recommended)

L’événement Concert « Peppermint » Entraygues-sur-Truyère a été mis à jour le 2026-06-01 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)