Vide grenier de la fête Entraygues-sur-Truyère
Vide grenier de la fête Entraygues-sur-Truyère dimanche 23 août 2026.
Entraygues-sur-Truyère
Vide grenier de la fête
Entraygues-sur-Truyère Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-08-23
fin : 2026-08-23
Date(s) :
2026-08-23
Organisé par le du comité des fêtes et d’animation Exposants, amateurs d’objets anciens, venez nombreux ! Inscription obligatoire
.
Entraygues-sur-Truyère 12140 Aveyron Occitanie
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English :
Organized by the Comité des fêtes et d’animation Exhibitors, antique enthusiasts, come one, come all! Registration required
L’événement Vide grenier de la fête Entraygues-sur-Truyère a été mis à jour le 2026-05-11 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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