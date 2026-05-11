Entraygues-sur-Truyère

Vide grenier de la fête

Entraygues-sur-Truyère Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-08-23

fin : 2026-08-23

Date(s) :

2026-08-23

Organisé par le du comité des fêtes et d’animation Exposants, amateurs d’objets anciens, venez nombreux ! Inscription obligatoire

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Entraygues-sur-Truyère 12140 Aveyron Occitanie

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English :

Organized by the Comité des fêtes et d’animation Exhibitors, antique enthusiasts, come one, come all! Registration required

L’événement Vide grenier de la fête Entraygues-sur-Truyère a été mis à jour le 2026-05-11 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)