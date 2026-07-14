La fête des Galets bleus Entraygues-sur-Truyère
vendredi 7 août 2026 · Entraygues-sur-Truyère
Informations pratiques
Entraygues-sur-Truyère
La fête des Galets bleus
Entraygues-sur-Truyère Aveyron
Tarif : – – EUR
10
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-08-07
fin : 2026-08-07
Date(s) :
2026-08-07
C’est la fête pour les enfants de 3 à 18 ans ! Ventreglisse géant, peinture sur draps/galets, défis buzzer, jeux gonflables, course d’orientation,, jeux coopératifs stand sport autrement , pêche au canard, juste dance, stand bracelets…..
Buvette et pâtisseries sur place
Parcours motricité pour la pêche au canard 10 .
Entraygues-sur-Truyère 12140 Aveyron Occitanie +33 5 65 44 49 57 centresocial.entraygues@wanadoo.fr
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English :
It’s a party for kids ages 3 to 18! Giant slide, painting on sheets and pebbles, buzzer challenges, inflatable games, orienteering, cooperative games at the “Sports with a Twist” booth, duck fishing, Just Dance, bracelet booth…
L’événement La fête des Galets bleus Entraygues-sur-Truyère a été mis à jour le 2026-07-14 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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