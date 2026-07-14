Informations pratiques

Entraygues-sur-Truyère

La fête des Galets bleus

Entraygues-sur-Truyère Aveyron

Tarif : – – EUR

10

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-08-07

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-07

C’est la fête pour les enfants de 3 à 18 ans ! Ventreglisse géant, peinture sur draps/galets, défis buzzer, jeux gonflables, course d’orientation,, jeux coopératifs stand sport autrement , pêche au canard, juste dance, stand bracelets…..

Buvette et pâtisseries sur place

Parcours motricité pour la pêche au canard 10 .

Entraygues-sur-Truyère 12140 Aveyron Occitanie +33 5 65 44 49 57 centresocial.entraygues@wanadoo.fr

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English :

It’s a party for kids ages 3 to 18! Giant slide, painting on sheets and pebbles, buzzer challenges, inflatable games, orienteering, cooperative games at the “Sports with a Twist” booth, duck fishing, Just Dance, bracelet booth…

L’événement La fête des Galets bleus Entraygues-sur-Truyère a été mis à jour le 2026-07-14 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)