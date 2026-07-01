Repas en l’honneur de Téléthon Camping Entraygues-sur-Truyère
lundi 20 juillet 2026 · Entraygues-sur-Truyère
Informations pratiques
Entraygues-sur-Truyère
Repas en l’honneur de Téléthon Camping
Chemin du Camping Entraygues-sur-Truyère Aveyron
Tarif : – – EUR
20
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-07-20
fin : 2026-07-20
Date(s) :
2026-07-20
Repas cuisiné par le chef entrayol Damian Martin !
Inscription et règlement à la réception du camping avant le 19 juillet
Entrée Taboulet
Plat Poulet basquaise, courgettes à la provençale
Dessert Abricot, meringue, crème diplomate
Boissons incluses* *1 bouteille de vin et 1 bouteille de jus de pomme à partager pour 4 personnes 20 .
Chemin du Camping Entraygues-sur-Truyère 12140 Aveyron Occitanie +33 5 65 44 56 92
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English :
A meal prepared by Entrayol chef Damian Martin!
Registration and payment at the campground reception desk before July 19
L’événement Repas en l’honneur de Téléthon Camping Entraygues-sur-Truyère a été mis à jour le 2026-07-13 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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