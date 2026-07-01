Informations pratiques

Entraygues-sur-Truyère

Repas en l’honneur de Téléthon Camping

Chemin du Camping Entraygues-sur-Truyère Aveyron

Tarif : – – EUR

20

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-07-20

fin : 2026-07-20

Date(s) :

2026-07-20

Repas cuisiné par le chef entrayol Damian Martin !

Inscription et règlement à la réception du camping avant le 19 juillet

Entrée Taboulet

Plat Poulet basquaise, courgettes à la provençale

Dessert Abricot, meringue, crème diplomate

Boissons incluses* *1 bouteille de vin et 1 bouteille de jus de pomme à partager pour 4 personnes 20 .

Chemin du Camping Entraygues-sur-Truyère 12140 Aveyron Occitanie +33 5 65 44 56 92

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A meal prepared by Entrayol chef Damian Martin!

Registration and payment at the campground reception desk before July 19

L’événement Repas en l’honneur de Téléthon Camping Entraygues-sur-Truyère a été mis à jour le 2026-07-13 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)