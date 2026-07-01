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Repas en l’honneur de Téléthon Camping Entraygues-sur-Truyère

lundi 20 juillet 2026 · Entraygues-sur-Truyère

Repas en l’honneur de Téléthon Camping Entraygues-sur-Truyère

Informations pratiques

Début
lundi 20 juillet 2026
Fin
lundi 20 juillet 2026
Adresse
Chemin du Camping
Ville
12140 Entraygues-sur-Truyère
Département
Aveyron
Tarif
20 Tarif de base plein tarif

Entraygues-sur-Truyère

Repas en l’honneur de Téléthon Camping

Chemin du Camping Entraygues-sur-Truyère Aveyron

Tarif : – – EUR
20
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-07-20
fin : 2026-07-20

Date(s) :
2026-07-20

Repas cuisiné par le chef entrayol Damian Martin !
Inscription et règlement à la réception du camping avant le 19 juillet
Entrée Taboulet
Plat Poulet basquaise, courgettes à la provençale
Dessert Abricot, meringue, crème diplomate
Boissons incluses* *1 bouteille de vin et 1 bouteille de jus de pomme à partager pour 4 personnes 20  .

Chemin du Camping Entraygues-sur-Truyère 12140 Aveyron Occitanie +33 5 65 44 56 92 

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English :

A meal prepared by Entrayol chef Damian Martin!
Registration and payment at the campground reception desk before July 19

L’événement Repas en l’honneur de Téléthon Camping Entraygues-sur-Truyère a été mis à jour le 2026-07-13 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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