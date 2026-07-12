Informations pratiques

Entraygues-sur-Truyère

Concert Lauriane Fox

1 av du pont de Truyère Entraygues-sur-Truyère Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-07-24

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-07-24

Pop Rock. Brasero, musique, détente…. une ambiance unique à ne pas manquer !

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1 av du pont de Truyère Entraygues-sur-Truyère 12140 Aveyron Occitanie +33 5 65 51 65 20 resa@hotelbistrorant1610.fr

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English :

Pop Rock. Braziers, music, relaxation…. a unique atmosphere not to be missed!

L’événement Concert Lauriane Fox Entraygues-sur-Truyère a été mis à jour le 2026-06-03 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)