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Concert Duo Harpe et Violoncelle Entraygues-sur-Truyère

Concert Duo Harpe et Violoncelle Entraygues-sur-Truyère

Concert Duo Harpe et Violoncelle Entraygues-sur-Truyère dimanche 12 juillet 2026.

Adresse : Quai notre Dame

Ville : 12140 Entraygues-sur-Truyère

Département : Aveyron

Début : dimanche 12 juillet 2026

Fin : dimanche 12 juillet 2026

Tarif :

Entraygues-sur-Truyère

Concert Duo Harpe et Violoncelle

Quai notre Dame Entraygues-sur-Truyère Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-07-12
fin : 2026-07-12

Date(s) :
2026-07-12

Avec Zoé Buyck à la harpe et Ulysse Bonneau au violoncelle
organisé dans le cadre des rencontres musicales du Pays d’Entraygues   .

Quai notre Dame Entraygues-sur-Truyère 12140 Aveyron Occitanie  

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English :

With Zoé Buyck on harp and Ulysse Bonneau on cello

L’événement Concert Duo Harpe et Violoncelle Entraygues-sur-Truyère a été mis à jour le 2026-05-04 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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