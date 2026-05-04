Concert Duo Harpe et Violoncelle Entraygues-sur-Truyère
Concert Duo Harpe et Violoncelle Entraygues-sur-Truyère dimanche 12 juillet 2026.
Entraygues-sur-Truyère
Concert Duo Harpe et Violoncelle
Quai notre Dame Entraygues-sur-Truyère Aveyron
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-07-12
fin : 2026-07-12
Date(s) :
2026-07-12
Avec Zoé Buyck à la harpe et Ulysse Bonneau au violoncelle
organisé dans le cadre des rencontres musicales du Pays d’Entraygues .
Quai notre Dame Entraygues-sur-Truyère 12140 Aveyron Occitanie
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English :
With Zoé Buyck on harp and Ulysse Bonneau on cello
L’événement Concert Duo Harpe et Violoncelle Entraygues-sur-Truyère a été mis à jour le 2026-05-04 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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