Entraygues-sur-Truyère

Bal et repas des sapeurs pompiers

Val de Saures Entraygues-sur-Truyère Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-13

Bal disco musette, animé par Guillaume Fric repas (sur réservation) feu d’artifice

Infos 2025 (à titre indicatif)

Repas (à partir de 19h30) Entrée, Pavé de Boeuf, Truffade, dessert (places limitées)

Puis Feu d’artifice à la nuit tombée (tiré de la passerelle sur le Lot)

Vide grenier des pompiers toute la journée le lendemain dans le village sur réservation au 06 89 21 92 65 (10€) .

Val de Saures Entraygues-sur-Truyère 12140 Aveyron Occitanie

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English :

Musette disco ball, hosted by Guillaume Fric meal (reservation required) fireworks display

L’événement Bal et repas des sapeurs pompiers Entraygues-sur-Truyère a été mis à jour le 2026-05-11 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)