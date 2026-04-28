Concours de pétanque Entraygues-sur-Truyère
Concours de pétanque Entraygues-sur-Truyère vendredi 17 juillet 2026.
Entraygues-sur-Truyère
Concours de pétanque
Entraygues-sur-Truyère Aveyron
Tarif : – – EUR
3
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-07-17
fin : 2026-07-17
Date(s) :
2026-07-17
en doublette, de nombreux lots à gagner, inscription sur place
organisé par les jeunes du Centre Social pour leur camp d’été 3 .
Entraygues-sur-Truyère 12140 Aveyron Occitanie
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English :
doublettes, many prizes to be won, registration on site
L’événement Concours de pétanque Entraygues-sur-Truyère a été mis à jour le 2026-04-28 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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