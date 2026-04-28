Entraygues-sur-Truyère

Concours de pétanque

Entraygues-sur-Truyère Aveyron

Tarif : – – EUR

3

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-07-17

fin : 2026-07-17

Date(s) :

2026-07-17

en doublette, de nombreux lots à gagner, inscription sur place

organisé par les jeunes du Centre Social pour leur camp d’été 3 .

Entraygues-sur-Truyère 12140 Aveyron Occitanie

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English :

doublettes, many prizes to be won, registration on site

L’événement Concours de pétanque Entraygues-sur-Truyère a été mis à jour le 2026-04-28 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)