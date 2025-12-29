Concert du Choeur Ephémère de Conques et orgue Entraygues-sur-Truyère

Concert du Choeur Ephémère de Conques et orgue

Musique et chant par ce choeur prestigieux pour un répertoire toujours renouvelé parfaitement interprété. Visite commentée de l’orgue, sa mécanique, ses registres et son harmonie

Le Chœur Ephémère de Conques vient chaque année depuis 2018 pour conclure le stage de chant choral dirigé par Jean-Sébastien Veysseyre, chef de chœur de l’Île de France. La magnifique messe en ré d’Anton Dvorak dans sa version originale pour chœur et orgue (Vincent Grappy), œuvre d’une majestueuse sérénité sera complétée par deux œuvres de Johannes Brahms. Un éblouissement renouvelé tous les ans pour le choix des œuvres et la ténacité des chanteurs, tous amateurs, déjà au travail pour se préparer à leur stage d’été avec le soutien de Laure Emmanuelle Dauvergne, également cheffe de chœur, qui assure la formation à la technique vocale .

Place de l’Eglise Entraygues-sur-Truyère 12140 Aveyron Occitanie

English :

Music and singing by this prestigious choir, with an ever-renewed, perfectly performed repertoire. Guided tour of the organ, its mechanics, registers and harmony

