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Festi’Quilles Coupe de France à Entraygues Entraygues-sur-Truyère

jeudi 16 juillet 2026 · Entraygues-sur-Truyère

Festi’Quilles Coupe de France à Entraygues Entraygues-sur-Truyère

Informations pratiques

Début
jeudi 16 juillet 2026
Fin
jeudi 16 juillet 2026
Adresse
Terrain au niveau de la confluence
Ville
12140 Entraygues-sur-Truyère
Département
Aveyron
Tarif

Entraygues-sur-Truyère

Festi’Quilles Coupe de France à Entraygues

Terrain au niveau de la confluence Entraygues-sur-Truyère Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16
fin : 2026-07-16

Date(s) :
2026-07-16

Le jeu des quilles de huit est un sport traditionnel Aveyronnais réunissant toutes les générations.
Le principe de ce jeu est simple faire tomber un maximum de quilles à l’aide d’une quille joueuse et d’une boule.
Vous voulez découvrir ce sport emblématique de l’Aveyron
Alors venez nombreux le 16 Juillet à Entraygues-sur-Truyère.

Au programme :
·       À partir de 16h, des instructeurs fédéraux vous initieront à la pratique des quilles de huit et des quilles au maillet (pas de réservation)
·       À 19h compétition quart de finale coupe de France des Quilles de huit   .

Terrain au niveau de la confluence Entraygues-sur-Truyère 12140 Aveyron Occitanie  

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English :

Eight-pin bowling is a traditional Aveyron sport that brings together all generations.
The principle of the game is simple: knock down as many pins as possible using a bowling pin and a ball.

L’événement Festi’Quilles Coupe de France à Entraygues Entraygues-sur-Truyère a été mis à jour le 2026-06-30 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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