Concert flûte et guitare à Ginolhac Entraygues-sur-Truyère
Concert flûte et guitare à Ginolhac Entraygues-sur-Truyère dimanche 2 août 2026.
Concert flûte et guitare à Ginolhac
Ginolhac Entraygues-sur-Truyère Aveyron
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-08-02
fin : 2026-08-02
Date(s) :
2026-08-02
Concert organisé dans le cadre des rencontres musicales du Pays d’Entraygues
.
Ginolhac Entraygues-sur-Truyère 12140 Aveyron Occitanie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Concert organized as part of the Rencontres Musicales du Pays d’Entraygues festival
L’événement Concert flûte et guitare à Ginolhac Entraygues-sur-Truyère a été mis à jour le 2025-12-31 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)