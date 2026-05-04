Entraygues-sur-Truyère

Ginolhac en fête

Entraygues-sur-Truyère Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-08-02

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-08-02

Randos, choux farci-aligot, spectacles, apéro-concert, feu d’artifice et bal.

Programme 2025 (à titre indicatif)

8h Petit déjeuner aux tripoux

8h15 à 9h30 Randonnée VTT, 3 parcours (5€) renseignements Office de Tourisme

9h30 Randonnée pédestre, 2 parcours (5€) renseignements Office de Tourisme

11h Célébration de la parole à l’église

12h Repas (choux farcis/aligot …)

15h30 Grand Concert à l’église avec le Duo Alriyah (Laurent Mansuy et Cyril Douard) dans le cadre des rencontres musicales du Pays d’Entraygues

17h battage à l’ancienne

à 18h30 Démonstration équestre présentée par Emma Giraudon

Jeux en bois et maquillage pour enfants jusqu’en soirée (gratuit)

19h30 Repas (choux farcis, aligot….)

21h30 Concert gratuit avec REGINA QUEEN

23h Feu d’artifice avec Eveniums Concept

23h15 Bal gratuit avec DJ Pat .

Entraygues-sur-Truyère 12140 Aveyron Occitanie +33 6 84 21 10 70

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English :

Hikes, stuffed cabbage, shows, aperitif-concert, fireworks and ball.

L’événement Ginolhac en fête Entraygues-sur-Truyère a été mis à jour le 2026-05-04 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)