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Ginolhac en fête Entraygues-sur-Truyère

Ginolhac en fête Entraygues-sur-Truyère

Ginolhac en fête Entraygues-sur-Truyère dimanche 2 août 2026.

Ville : 12140 Entraygues-sur-Truyère

Département : Aveyron

Début : dimanche 2 août 2026

Fin : dimanche 2 août 2026

Tarif :

Entraygues-sur-Truyère

Ginolhac en fête

Entraygues-sur-Truyère Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-08-02
fin : 2026-08-02

Date(s) :
2026-08-02

Randos, choux farci-aligot, spectacles, apéro-concert, feu d’artifice et bal.
Programme 2025 (à titre indicatif)  
8h Petit déjeuner aux tripoux 
8h15 à 9h30 Randonnée VTT, 3 parcours (5€) renseignements Office de Tourisme
9h30 Randonnée pédestre, 2 parcours (5€) renseignements Office de Tourisme
11h Célébration de la parole à l’église
12h Repas (choux farcis/aligot …)
15h30 Grand Concert à l’église avec le Duo Alriyah (Laurent Mansuy et Cyril Douard) dans le cadre des rencontres musicales du Pays d’Entraygues
17h battage à l’ancienne
à 18h30  Démonstration équestre présentée par Emma Giraudon
Jeux en bois et maquillage pour enfants jusqu’en soirée (gratuit)
19h30 Repas (choux farcis, aligot….)
21h30 Concert gratuit avec REGINA QUEEN
23h Feu d’artifice avec Eveniums Concept
23h15 Bal gratuit avec DJ Pat   .

Entraygues-sur-Truyère 12140 Aveyron Occitanie +33 6 84 21 10 70 

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English :

Hikes, stuffed cabbage, shows, aperitif-concert, fireworks and ball.

L’événement Ginolhac en fête Entraygues-sur-Truyère a été mis à jour le 2026-05-04 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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