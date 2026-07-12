Concert Chris R Entraygues-sur-Truyère
samedi 1 août 2026 · Entraygues-sur-Truyère
Informations pratiques
Entraygues-sur-Truyère
Concert Chris R
1 av du pont de Truyère Entraygues-sur-Truyère Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-08-01
fin : 2026-08-01
Date(s) :
2026-08-01
Covers Pop Rock Guitare. Brasero, musique, détente…. une ambiance unique à ne pas manquer !
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1 av du pont de Truyère Entraygues-sur-Truyère 12140 Aveyron Occitanie +33 5 65 51 65 20 resa@hotelbistrorant1610.fr
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English :
Covers Pop Rock Guitar. Braziers, music, relaxation…. a unique atmosphere not to be missed!
L’événement Concert Chris R Entraygues-sur-Truyère a été mis à jour le 2026-06-03 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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