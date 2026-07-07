Informations pratiques

Entraygues-sur-Truyère

Expo vente de LACIM, objets artisanaux du Monde

Entraygues-sur-Truyère Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-08-13

fin : 2026-08-13

Date(s) :

2026-08-13 2026-08-14

Objets artisanaux proposés par l’association de solidarité internationale Les Amis d’un Coin de l’Inde et du Monde + expo photos et petits films sur le thème de l’eau, un bien commun vital

LACIM accompagne des villages dans l’amélioration de leurs conditions de vie et dans leur développement quotidien en participant avec eux à la réalisation et au suivi de leurs projets

Cette exposition très colorée et variée mettra en valeur l’artisanat local et le savoir-faire des pays ou LACIM intervient (Afrique, Inde, Amérique du Sud)

Egalement vente de produits alimentaires du commerce équitable

Exposition photos et petits films sur le thème de l’eau, un bien commun vital

Dépaysement assuré, curiosité en éveil seront au RdV et bienvenu dans ce moment d’échange des cultures .

Entraygues-sur-Truyère 12140 Aveyron Occitanie +33 5 65 44 56 63 mireille.rigal@orange.fr

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English :

Handcrafted items offered by the international solidarity organization Les Amis d’un Coin de l’Inde et du Monde + a photo exhibition and short films on the theme of Water: A Vital Common Good

L’événement Expo vente de LACIM, objets artisanaux du Monde Entraygues-sur-Truyère a été mis à jour le 2026-07-07 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)