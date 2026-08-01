Concert avec Les Jumeaux Entraygues-sur-Truyère
dimanche 23 août 2026 · Entraygues-sur-Truyère
Informations pratiques
Entraygues-sur-Truyère
Concert avec Les Jumeaux
Entraygues-sur-Truyère Aveyron
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-08-23
fin : 2026-08-23
Date(s) :
2026-08-23
Dans le cadre de la fête d’Entraygues (fête foraine, vide-grenier, repas, spectacles, déjeuner aux tripous et feu d’artifice), ce duo bien connu vous propose un concert de chansons françaises
Programme
Fête Foraine dès le vendredi soir jusqu’au dimanche, place de la République
Dimanche
8h à 17h Vide grenier rue droite et place Albert Castanié (inscriptions au 06 88 14 41 42)
À partir de 8h Petit déjeuner aux tripous au Centre de Secours
À 15h30 Spectacle folklorique (gratuit) avec la Bourrée Barrabande de St Chély d’Apcher (48) et Lous Clavelous de Naucelle à la salle multiculturelle
20h15 Repas Paella devant la salle multiculturelle (*) (Menu paëlla, fromage, tartelette, vin. Tarif 20€/adulte et Menu enfant 10€ jusqu’à 12ans) Réservation au 06 88 14 41 42 (places limitées)
Tirage de la tombola à la fin du repas
21h Concert avec le DUO de la chanson française LES JUMEAUX sur l’esplanade de la salle multiculturelle (*) ouvert à tous
22h30 Feu d’artifice tiré du stade du Val de Saures
(*) Repli à l’intérieur de la Salle Multiculturelle en cas de pluie .
Entraygues-sur-Truyère 12140 Aveyron Occitanie +33 6 88 14 41 42
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English :
As part of the Entraygues Festival (fair, yard sale, meals, shows, a tripe lunch, and fireworks), this well-known duo will be performing a concert of French songs
L’événement Concert avec Les Jumeaux Entraygues-sur-Truyère a été mis à jour le 2026-08-07 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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